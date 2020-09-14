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Gündem Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:19:00 -
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Ankara'daki atletli öğretmen skandalının ardından Sakarya'da da sigara için öğretmen rezaleti yaşandı.

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla eğitim uzaktan devam ediyor.

Canlı yayında sigara içti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Şirinevler Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Esra B., internet üzerinden canlı ders verdiği esnada sigara içti.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden öğrenci velisi Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Tepki çeken görüntülerle ilgili açıklama yapan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ankara'da atletli öğretmen skandalı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 27 Aralık Lions Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Kemal C.'nin, velilerin karşısına atletle çıkması büyük tepki çekti. Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

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