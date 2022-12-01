Bay Kemal’den sinsi hamle

Ufukta seçim olmayınca aslına rücu ederek İslam’a ve mukaddesatımıza yönelik her türlü düşmanlığı sergileyen CHP, seçime 6 aydan az kala takıyyeye hız verdi. Her fırsatta ‘Diyanet kapatılsın’ diyen, Ali Erbaş üzerinden Diyanet’i hedef alan, 4-6 Yaş Kur’an Kursu hizmetine yönelik “Ortaçağ zihniyeti” ifadesini kullanan, dini kitapların basılmasına laf eden, “Diyanet’in bütçesi 7 bakanlıktan fazla” diyerek algı yürüten CHP’nin, sırf mütedeyyin kesimin oyunu alabilmek için atmadığı takla kalmadı. Akit’in ısrarla gündeme getirdiği fahri Kur’an kursu öğreticilerinin sorunları üzerinden oy avcılığına soyunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu kardeşlerime sesleniyorum, fazla kalmadı zaten 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda hakkınızı size teslime edeceğim” diyerek kadro sözü vermesi, “Bay Kemal takıyyede kendini aştı” yorumlarına neden oldu.

CHP tükürdüğünü yaladı

İşte CHP’nin Diyanet düşmanlığı...

CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel, 4-6 Yaş Kur’an Kursu hizmetine yönelik “Ortaçağ zihniyeti” ifadesini kullandı.

Diyanet’e, “7/24 siyaset yapıyor” iftirası atan Ekrem İmamoğlu, Erbaş’ı hedef alarak “Benim Diyanet İşleri başkanım değil, inancım gereği onu kabul etmiyorum” dedi.

TBMM kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet kitaplarının sergileneceği alanların oluşturulmasından rahatsız olan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Meclis’in Kur’an-ı Kerim okunma ve dini sohbetler yapılma yeri olmadığını” söyledi. Beko ayrıca, ‘Diyanet’in bütçesi NASA’yı solladı’ diyerek kirli bir algı yürüttü.

CHP’li Berhan Şimşek, “Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığını” öne sürerek, Diyanet’e iftira attı.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, Diyanet’in 2020’de alkollü içecekler için bin 80 TL harcadığı iftirası atıldı.

CHP’li Cahit İnceoğlu, Edremit Belediyesi Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışı sırasında sala okuyan müezzin için “Hoca bizimle t...ak geçiyor” şeklinde iğrenç ifadeler kullanmıştı.

Yalan üretme merkezi gibi çalışan CHP’nin fondaş gazetesi Sözcü, 14 Mart 2021’de, Diyanet’in 5 yıldızlı otelde toplantı yaptığını iddia etti. Oysa Diyanet’in toplantıları 2020’nin Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştiriliyordu.

Sözcü ayrıca, Diyanet TV’nin günlüğü 35 bin lira olan tekneyle, Boğaz’dan iftar yayını yaptığını iddia etti. Diyanet, mekânın hayırsever biri tarafından sağladığını ve herhangi bir ödeme yapmadıklarını açıkladı.

İsraf ve lüks yalanlarıyla Diyanet’i hedef alan fonlu medya, görme engelliler için hazırlanan 6 ciltlik Kur’an’ın 770 TL’den satışa sunulmasını, ‘Diyanet’in gözü parada’ başlığıyla çarpıtarak fahiş kârlar elde edildiği iftirasını atttı.

Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir’de bazı camilerde kimliği belirsiz kişilerce çalınan İtalyan partizanlara ait ‘Çav Bella’ şarkısını, gurur duyarcasına sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir: Geçmişten ders aldık!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim ayarlı kadro vaadini Akit’e değerlendiren Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, şunları dile getirdi: “Ufukta seçim olmayınca Diyanet’i hedef alan CHP’liler şimdi takıyye yapıyor. Önce ‘kadroları kapatacağız’, ‘camiler çok’ diyen, bütçesini eleştiren zihniyet, seçim yaklaşınca önce başörtüsü meselesine sarıldı, şimdi de Diyanet’e göz kırpmaya başladı. Bunlar takıyye yapıyorlar. Yeni nesil çok bilmez ama maazallah iktidara geldiklerinde neler yapacaklarını biz çok iyi biliyoruz. Biz geçmişten dersimizi aldık. Bu gibi takıyyelere aldanacak değiliz. Tabii ki ideolojik olarak Diyanet’e saldırılma nedenlerinden bir tanesi 4-6 yaş gruplarına, yeni jenerasyon gençlere hitap etmemiz. Sürekli Diyanet’in sahada olması. Önceden Diyanet bir kontrol içerisindeydi. Belli bir ideolojiyi rahatsız etmiyordu. Şimdi Diyanet asli vazifesini yerine getirmeye başlayınca, rahatsızlıkları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ama bu işi başaramayacaklar. Biz hedefimizi gerçekleştirmeye, inanç değerlerimizle gençlerimizi buluşturmaya devam edeceğiz.”