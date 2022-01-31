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Gündem Bay Kemal, otelde fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu
Gündem

Bay Kemal, otelde fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, algı oluşturmak için son zamanlarda mütevazı ev görüntüsüyle videolar çekiyordu. Ancak CHP Lideri'nin İstanbul'da geceliği 100 bin TL'ye yakın olan otelde kaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 13:57:00 -
Bay Kemal, otelde fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, algı oluşturmak için son zamanlarda mütevazı ev görüntüsüyle videolar çekiyordu. Ancak CHP Lideri'nin İstanbul'da geceliği 100 bin TL'ye yakın olan otelde kaldığı belirlendi.

 

Kılıçdaroğlu'nun, Boğaz manzaralı otel odasında kaldığı, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımıyla ortaya çıktı.

 

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