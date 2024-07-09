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Siyaset Bay Kemal karanlıkta oturuyordu! Özgür‘ün de projesi bu!
Siyaset

Bay Kemal karanlıkta oturuyordu! Özgür‘ün de projesi bu!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:34:00 -
Bay Kemal karanlıkta oturuyordu! Özgür‘ün de projesi bu!

Boş işlerde çığır açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam 21.00'de protesto amaçlı ışıkları yakıp söndürmeye çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, zamları protesto etmeye çağırdı.

Özel açıklamasında, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan ışıkları yakın, ışıkları kapatın." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili Özel, "Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü asgari ücretli. Bir bakan var, halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması karşısında inatla direniyor. Onu atayan 'Verme Mehmet' diyor, arkanda ben varım' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dediği için direniyordur." diye konuştu.

Asgari ücret için talepte bulunan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

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