Bay Kemal hangi terör örgütünden bahsettiğini söylemiyor! Afişte PKK ve FETÖ yine yok

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin 14 Mayıs sonrası benimsediği 'vatan' makyajı çabuk akmaya başladı. 28 Mayıs'a dek sürecek ikinci tur kampanyası için afişler hazırlatan Kılıçdaroğlu, görsellerin üzerine "Teröristler dize gelecek!" yazdırdı ancak kastettiği örgütün ne olduğundan yine bahsetmedi.

HDP-PKK ile pazarlıkların önüne kalın bir perde çekerken Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA-PAR'ı 'terör örgütü' olmakla suçlayan CHP, bu partiyle kısa bir süre öncesinde niye temas kurduğunu da bir türlü açıklayamıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yeniden devlet kadrolarında istihdam edileceğini 14 Mayıs'a dek her fırsatta söyleyen Kılıçdaroğlu, sandıkta milletin sert cevabını görünce bu planından bahsetmez oldu. Afişlerde "Teröristler dize gelecek!" iddiasında bulunan CHP Lideri'nin FETÖ ifadesini kullanmaması dikkat çekiyor.

Bay Kemal'in kampanya ekibi bu afişlerde PKK'dan da YPG'den de DHKP-C'den de bahsetmiyor. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki Amerikan destekli PKK/YPG'yi 'terör örgütü' olarak görmediği biliniyor. CHP'nin ortaklık kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partiler de PKK, DHKP-C yahut MLKP gibi katil sürülerine 'terör örgütü' diyemiyor.

Bu nedenle "Teröristler dize gelecek!" iddiasıyla Kılıçdaroğlu'nun hangi terör örgütünü kastettiği bir türlü anlaşılamadı.

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REJİM KASAPLARINA KİMİ GÖNDERECEKSİN?

14 Mayıs sonrası dramatik bir U dönüşüne imza atan CHP lideri aynı zamanda mültecilerin de her ne olursa olsun, mutlaka memleketlerine gönderileceğini savunmaya başladı. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmadan ve Rusya-İran destekli rejimden belirli güvenceler alınmadan Kılıçdaroğlu'nun bunu nasıl yapacağı merak konusu.

Zira Esed rejimi, iç savaş süresince Suriye'deki Sünni Müslümanların toplu halde katledilmesi ajandasıyla hareket etti. Kılıçdaroğlu'nun sorgusuz sualsiz sınırdışı etmeyi vaat ettiği milyonlar, eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse, dünyanın gözü önünde hem Esed rejiminin tecavüzcü görevlilerine hem de İran destekli mezhepçi teröristlerin insafına terk edilecek.