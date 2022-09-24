Bay Kemal CHP’ye bile güvenmiyor!

SEBAHATTTİN AYAN İSTANBUL

Daha önce, “Ya bana katılın ya yolumdan çekilin” diyerek 6’lı masa etrafına kümelenen ittifak ortaklarına gözdağı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de partisine gözdağı verdi. İzmir’de partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin” diyen Kılıçdaroğlu, adaylığını onaylamayan kurmaylarına tehditler savurdu.

‘Düşün arkama’ dedi

Kendi adaylığını onaylamayan CHP’lileri tehdit eden Kılıçdaroğlu’nun çıkışını Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları dile getirdi: “Herkes yuvarlak masaya oturuyor fakat görüyoruz ki kafalar karışık, zihinler çorba. Yuvarlak masaya oturmalarındaki en büyük sebep, herkesin oturduğu köşeyi masanın başı zannetmesinden kaynaklanıyor. Bunların hepsi gurur, kibir abidesi. Bizden ayrılan çocukların da onlardan aşağı kalır yanı yok. Netice itibariyle ancak yuvarlak masada oturabiliyorlar. Kılıçdaroğlu işte bu masa etrafında toplanan 6’lıyı ikna edememişti. Belli ki CHP kurmayları da parti tabanı da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ikna olmamış. Bu yüzden ‘düşün arkama’ diyerek kendi adaylığını dayatıyor.”

ABD’ye talimat almaya gidiyor

Çamlı, Kılıçdaroğlu’nun sürpriz ABD ziyareti için ise, “O, apaçık Amerikan organizasyonuyla gelmedi mi? Zaten oradan izin almadan hareket edemez. Tabii talimat alması için ABD’ye gitmesine de gerek yoktu” değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Yazar Murat Özer de, şunları ifade etti:

CHP’de kazan kaynıyor

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajından çok kim karşılık verdi ona bakmak lazım. Bir yandan Mansur Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu peş peşe sosyal medyadan ‘yanındayız’ mesajı verdiler. Kemal Bey, kendi ifadesiyle partiye ve kendisine ‘zarar veren bazı kişiler var’ ve ‘onlar hâlâ seslerini çıkarmıyorlar’ dedikten hemen sonra hem İmamoğlu hem Yavaş’ın peş peşe ‘biz senin yanındayız’ şeklinde açıklama yapmış olması, aslında konunun muhataplarını çok net gösteriyor. Aynı zaman da bu iki figürün de şimdiye Kılıçdaroğlu’na zarar verdiğini kendi ağızlarıyla itiraf etmiş oluyorlar. CHP içerisinde kaynayan kazan bu açıklamadan sonra artık fokurdamış, hatta taşmıştır” dedi.

Ziyarete değil, icazete gidiyor

Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihlerinde Amerika’ya yapacağı ziyareti de değerlendiren Özer, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı. Bu konuda artık bir tartışma yok. Fakat millet ittifakının bileşenlerinin bir şekilde ikna edilmesi lazım. Onların ikna edilmesinin yolu, ya İngiliz büyükelçisiyle balıkçıda bir restorandan geçiyor ya da Akşener’in yaptığı gibi ABD ve İngiltere büyükelçileriyle yedikleri yemekten geçiyor. Bunu biz söylemiyoruz. CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı zaten ‘buna uluslararası karar vericiler karar verecek’ diyordu. Öyle görünüyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını pekiştirebilmek için büyükelçiler turunu tamamlamış durumda. Bundan sonra yapması gereken yere, doğrudan millet ittifakının adayının icazet alacağı gerçek mekana gidecektir gibi görünüyor.”