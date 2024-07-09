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Gündem Bay Kemal adeta meydan okudu: CHP’de 50 milletvekili…
Gündem

Bay Kemal adeta meydan okudu: CHP’de 50 milletvekili…

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:36:00 - 2024-07-09 14:37:24
Bay Kemal adeta meydan okudu: CHP’de 50 milletvekili…

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, parti içinde hala kendisine sadık olan 50 milletvekili bulunduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptırdıktan sonra Ankara'da bir çalışma ofisi açarak görüşmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Vedat Yenerer'e açıklamalarda bulundu.

Yenerer, Kılıçdaroğlu'na “Siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız?" diye sordu.

Siyaseti bırakmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurmayı düşünmediğini de belirtti.

"En az 50 milletvekili bana sadık"

Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP." yanıtını verdi.

Yenerer, bu kez de Kılıçdaroğlu'na CHP içerisindeki milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir soru yöneltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yenerer, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” derken Kılıçdaroğlu, “Evet doğru.” şeklinde cevap verdi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığında ilk teklif Meral Hanım'dan geldi"

Kılıçdaroğlu, daha sonra Meral Akşener’in kendisinin sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyledi.

Akşener'in kendisine ilk olarak Elif Çakır aracılığıyla cumhurbaşkanı adaylığı teklifinde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sürecin böyle başladığını aktardı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, “İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, ‘hep adayımız siz olun’ demiştir..” dedi.

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