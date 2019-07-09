Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?

Seyahatlerin vazgeçilmez arkadaşlarındandır bavullar... Kimi zaman çamurlanır kimi zaman da kumlara bata çıka ilerlerler... Dış kısımları toz-toprak olsa da içerisine konulanları tertemiz gidilecek yere taşıyan valizlerinizi nasıl temizliyorsunuz? Valizlerin üzerinde bulunan lekeleri zorlanmadan çıkarmanın formülünü biliyor musunuz?

İşte, valiz-bavul temizlemenin püf noktaları:

Öncelikle bavulu boşaltın. Tüm cepleri iyice kontrol ettiğinizden emin olun.

Bir elektrik süpürgesiyle bavulun içini temizleyin.

Çantanın iç ve dış yüzeyini ılık su ve sabunla hazırladığınız suyla silin. Arzu ederseniz sabun yerine ılık suyun içerisine karbonat ve beyaz sirke ekleyebilirsiniz.

Bavulun dış yüzeyindeki plastiklerde su lekesi kalmamasını istiyorsanız; silme işleminin ardından hemen bir havluyla yüzeyi kurulamanızda fayda var.

Bavulun tekerleklerini silmeyi unutmayın.

İçini ve dışını sildikten sonra kesinlikle bavulu kapatmayın. Bavulun ağzı açık bir şekilde kurumasına izin verin.

Kuruma işleminin ardından dilerseniz esansiyel yağlarla hazırladığınız spreyi bavulun içine ve dışına sıkabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.