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Batum’da sokaklar göle döndü
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Dünya Batum’da sokaklar göle döndü
Dünya

Batum’da sokaklar göle döndü

Gürcistan’ın Batum kentinde şiddetli yağışlar nedeni ile meydana gelen sellerde sokak ve caddeler göle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 00:05:00 - 2021-07-28 00:05:47

Gürcistan’ın Türkiye ile sınırında bulunan Batum kentinde şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok ev ve işyerine su bastı. Kentin merkezinin caddelerinde ulaşım durma noktasına gelirken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Kentte seller nedeni ile ölen ya da yaralanan olmazken, Batum Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Kiev'den Batum'a sefer yapan bir yolcu uçağının yoğun yağış nedeniyle geçici olarak Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı aktarıldı. Batum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, kentte iyileştirme çalışmalarının başladığı belirtilerek, şehirdeki sorunların kısa sürede çözüleceği bildirildi.

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