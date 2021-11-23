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Medya Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?
Medya

Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?

Batuga kim? Destan dizisinde yer alan karakterler merak ediliyor. Batuga karakterini kim tarafından oynadığı merak ediliyor. Peki, Batuga Tekin’i kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 22:23:00 -
Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?

Destan dizisi 1. bölümüyle ATV ekranlarında yer aldı. Batuga karakterinin kim olduğu ise merak edilmeye başlandı. Peki, Batuga kim?

Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?

Destan dizisindeki olaylar ve kişiler tarihi olaylar göz önünde bulundurularak kurgulanmıştır. Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga; Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

Edip Tepeli kimdir?

Edip Tepeli 18 Nisan 1989 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip Tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

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