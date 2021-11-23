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Medya Batuga Destan çocuk oyuncu
Medya

Batuga Destan çocuk oyuncu

Batuga’nın çocukluğunu oynayan kim? Destan dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Batuga karakterini oynayan çocuk oyuncu ise merak konusu oldu. Destan dizisindeki çocuk oyuncunun adı ne? Destan dizisi Batuga’nın çocukluğunu kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 22:40:00 - 2021-11-23 22:40:32
Batuga Destan çocuk oyuncu

Orta Asya Türklerinin 8.yüzyılında yaşadığı olayları anlatan Destan dizisi ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Diziyi izleyenler ise Batuga karakterini oynayan küçük çocuğun kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Batuga’yı kim oynuyor?  

Batuga Destan çocuk oyuncu

Batuga kurgu bir karakterdir. Batuga; Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman. Batuga rolünü ise Edip Tepeli oynuyor.

Batuga karakterini Edip Tepeli oynuyor. Dizinin başlangıcında Batuga karakterinin çocukluğu yer aldı. Pek çok kişi Batuga’nın  çocukluğunu kimin oynadığını araştırıyor. Batuga karakterinin çocukluğunu Çınar Yükçeker oynuyor.

Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?
Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?

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Batuga Tegin kimdir? Batuga’yı kim oynuyor?

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