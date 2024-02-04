Battı demişlerdi! Threads’in aktif kullanıcı sayısı açıklandı
Meta‘nın X (Twitter) rakibi metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, son dönemlerde çok konuşulan konular arasında. Uygulamanın rakibini geride bırakamadığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde bu gerçekleşti. Kısa bir süre önce ise Threads aktif kullanıcı sayısı resmi olarak açıklandı.
Son dönemlerde Threads ile X (Twitter) arasındaki rekabet giderek kızıştı. Şu anda X (Twitter), kullanıcı sayısı ve aktiflik bakımından önde olsa da Threads, hızla artan kullanıcı sayısı ile popülaritesini artırıyor. Bu bağlamda önümüzdeki aylarda önemli gelişmeler yaşanabilir.
Threads‘in çatı şirketi olan Meta‘nın CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin 2023’ün dördüncü çeyreğine ilişkin mali verileri açıkladı. X (Twitter) rakibi uygulamanın istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Zuckerberg, Meta’nın buna hazırlıksız yakalandığını söyledi.
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