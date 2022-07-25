Battaniye dokumacısı “kültürel miras taşıyıcısı” oldu

Fabrikasyon üretim battaniyeler nedeniyle dokuma tezgahı sayısı 300’den 50’ye kadar düşen kentte, yaklaşık 40 yıldır battaniye dokumacılığı yapan 52 yaşındaki İtil, mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösteriyor. Çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta battaniye dokuyan İtil, sipariş üzerine dokuduğu battaniyeleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. “Sanatçı tanıtma kartı”nı almaya hak kazandığını dile getiren İtil, şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığının beni ‘kültürel miras taşıyıcısı’ olarak kabul görmesi, beni çok duygulandırdı. Bu durum beni önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapmaya teşvik edecek. İnşallah daha güzel atölyelerde daha güzel işlere imza atacağız.”