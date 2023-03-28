Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerinin en büyük destekçilerinden ABD'de Joe Biden yönetiminin dünyada demokratik kurumlara destek için düzenleyeceği ikinci Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmemesine ilişkin olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

ABD’nin düzenlediği sözde Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmemesinden büyük mutluluk duyduğunu gizlemekte güçlük çeken Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi ‘Demokrasi Zirvesi’ne yine davet etmemişler. Layık görüldüğümüz lig şimdilik bu ama 14 Mayıs’tan sonra demokrasi destanı yazacağız. Başarımız, tüm dünyada demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilkini Aralık 2021, ikincisini 29-30 Mart 2023 tarihlerinde düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne yaklaşık 120 ülkeyi katılmaya davet ederken Türkiye ve Macaristan davet listesinde yer almıyor.