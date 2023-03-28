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Siyaset Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu
Siyaset

Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-28 15:29:00 -
Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerinin destekçisi ABD'de Joe Biden yönetiminin dünyada demokratik kurumlara destek için düzenleyeceği ikinci Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’yi davet etmemesini destekledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütlerinin en büyük destekçilerinden ABD'de Joe Biden yönetiminin dünyada demokratik kurumlara destek için düzenleyeceği ikinci Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmemesine ilişkin olarak Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

ABD’nin düzenlediği sözde Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmemesinden büyük mutluluk duyduğunu gizlemekte güçlük çeken Babacan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’yi ‘Demokrasi Zirvesi’ne yine davet etmemişler. Layık görüldüğümüz lig şimdilik bu ama 14 Mayıs’tan sonra demokrasi destanı yazacağız. Başarımız, tüm dünyada demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilkini Aralık 2021, ikincisini 29-30 Mart 2023 tarihlerinde düzenlediği Demokrasi Zirvesi'ne yaklaşık 120 ülkeyi katılmaya davet ederken Türkiye ve Macaristan davet listesinde yer almıyor.

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Yorumlar

SUZAN

FUZULI İŞLER MÜDÜRÜ.EX DEN NEXT OLMAZ,BOŞVERİN ŞU ADAMI

Dertli

Türkiye'nin katılmayacağını biliyorlar o yüzden
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