"Batshuayi'yi kadroya almayacağım"

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Belçikalı forvet Fenerahçe formasıyla çıktığı 25 resmi karşılaşmada 15 gol atıp 1 asist yaptı.

Belçika Milli Takımı ile Katar 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Batshuayi, Kanada ile oynanan karşılaşmada ülkesine galibiyeti getiren golü kaydetmişti. EURO 2024 Elemelerinde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile F Grubu'nda yer alan Belçika, ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Domenico Todesco önemli açıklamalarda bulundu. Tedesco, Batshuayi ile ilgili şaşırtan bir karar aldı.

Skorer'in aktardığına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Batshuayi, Belçika Milli Takım aday kadrosunda yer almamıştı. Belçika basınına yansıyan haberlere göre teknik direktör Domenico Tedesco, Batshuayi'nin sakatlığı olmasa da golcü oyuncuyu milli takıma davet etmeyeceğini bildirdi.

Belçika'dan RTBF'de yer alan haberde "Belçika'nın başında ilk deneyimini yaşayacak Domenico Tedesco, Batshuayi'yi sakatlığı sebebiyle kadroya davet etmedi ama Tedesco, sakatlığı olmasa da Michy'yi kadroya davet etmeyeceğini doğrulamıştı" denildi.