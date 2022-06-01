  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Batshuayi'nin yeni takımını duyunca şoka gireceksiniz!
Spor

Batshuayi'nin yeni takımını duyunca şoka gireceksiniz!

Beşiktaş'a geride bıraktığımız sezonun başında Chelsea'den kiralık olarak gelen ancak önemli karşılaşmalarda kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yoldurtan Michy Batshuayi için flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcünün yine bir Premier Lig takımı Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:04:00 -
Batshuayi'nin yeni takımını duyunca şoka gireceksiniz!

Beşiktaş'a geride bıraktığımız sezonun başında Chelsea'den kiralık olarak gelen ancak önemli karşılaşmalarda kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yoldurtan Michy Batshuayi için flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcünün yine bir Premier Lig takımı Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

Beşiktaş sezon başında Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin bitmesinin ardından Chelsea'den büyük umutlarla Michy Batshuayi'yi kiralamıştı. Belçikalı futbolcu Spor Toto Süper Lig'de 32 maçta görev alırken, 14 gol attı, 5 asist yaptı. Ancak bol pozisyona girmesine rağmen final vuruşlarını kötü yaptığı için taraftara saç-baş yoldurdu.

PREMIER LİG DEVİNE GİDİYOR

Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili İngiliz basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin Tottenham'da Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği belirtildi. Londra temsilcisinin, Şampiyonlar Ligi biletiyle yaklaşık 175 milyon euroluk bir gelir elde ettiği vurgulanırken, yapılacak transferler içinde Michy Batshuayi'nin de adı yer aldı.

KANE İÇİN GÜÇLÜ BİR YEDEK
Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, eski oyuncularıyla çalışmayı sevdiği belirtilirken, Chelsea'de birlikte görev aldığı Batshuayi'nin de santrfor mevkiinde Harry Kane için güçlü bir yedek olabileceği aktarıldı.

 


Saç rengini doğal yollarla açmanın 10 basit yolu! Papatya ile saç açma
Saç rengini doğal yollarla açmanın 10 basit yolu! Papatya ile saç açma

Kadın - Aile

Saç rengini doğal yollarla açmanın 10 basit yolu! Papatya ile saç açma

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm! Hamam böcekleri nasıl yok edilir?
Hamam böceklerine ev yapımı çözüm! Hamam böcekleri nasıl yok edilir?

Kadın - Aile

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm! Hamam böcekleri nasıl yok edilir?

Bebekler için ilk çorba tarifi ve 7-9 ay arası bebekler için bulgurlu sebze çorbası tarifi
Bebekler için ilk çorba tarifi ve 7-9 ay arası bebekler için bulgurlu sebze çorbası tarifi

Kadın - Aile

Bebekler için ilk çorba tarifi ve 7-9 ay arası bebekler için bulgurlu sebze çorbası tarifi

Reyhan şerbeti tarifi: Kuru reyhandan reyhan şerbeti nasıl yapılır?
Reyhan şerbeti tarifi: Kuru reyhandan reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Reyhan şerbeti tarifi: Kuru reyhandan reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Kilo vermeniz yavaşladı mı? Hızlı kilo verme yöntemleri
Kilo vermeniz yavaşladı mı? Hızlı kilo verme yöntemleri

Kadın - Aile

Kilo vermeniz yavaşladı mı? Hızlı kilo verme yöntemleri

Sultanbeyli'de taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Sultanbeyli'de taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Yerel

Sultanbeyli'de taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı
Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı

Kadın - Aile

Grip aşısından bile daha etkili: Ev yapımı grip ilacı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay