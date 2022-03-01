Batshuayi ile sezon sonu yollar ayrılacak mı?
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki golcünün takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı idareciler, Belçikalı santrfor ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki golcünün takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Siyah-beyazlı idareciler, Belçikalı santrfor ile ilgili kararını verdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.
Siyah-beyazlılarda istediği başlangıcı yapamayan 28 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok gerisinde kaldı.
Teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin getirilmesinin ardından Batshuayi'nin performansında dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçikalı yıldız son olarak Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Süper Lig'de yakaladığı ivmeyle gol sayısını 11'e çıkartan 28 yaşındaki futbolcu gol krallığında da iddialı bir konuma geldi.
TAKIMDA KALACAK MI?
Fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün Liga Blatt'ten derlediği habere göre; Batshuayi mevcut formuyla siyah-beyazlı yönetimi yeni sözleşme konusunda ikna edebilir. Belçikalı yıldızın sezonun geri kalanında sergileyeceği performans geleceği adına büyük önem taşıyor.
DEVAMLILIK SAĞLARSA YENİ SÖZLEŞME!
Batshuayi'nin yükselen formu sabit kaldığı takdirde siyah-beyazlı kurmaylar yeni kontrat görüşmeleri için harekete geçecek.