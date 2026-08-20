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Spor Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'
Spor

Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'

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Batrakov yola çıktı resmen geliyor! 'Galatasaray'a transfer olacağım'

Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. Batrakov’un 13.30’da İstanbul’da olması bekleniyor.

Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov, Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. Batrakov’un 13.30’da İstanbul’da olması bekleniyor.

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov için artık son aşamaya geldi.

Sarı-kırmızılıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu, Rostov maçı kadrosuna alınmadı ve Galatasaray formasını imzaladı.

 

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"

Batrakov, tribünlere veda ettikten sonra şu ifadeleri kullandı.

"Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor.

Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.

Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım.

Ben her zaman kendimi bir Avrupa liginde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim hayalim."

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