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Ekonomi Batmanlı girişimci Kovid-19 pandemisinde Avrupa'ya ihracata başladı
Ekonomi

Batmanlı girişimci Kovid-19 pandemisinde Avrupa'ya ihracata başladı

Batman'da 3 yıl önce ambalaj fabrikası kuran girişimci Cemal Kaya, salgın dolayısıyla üretimine başladığı tek kullanımlık önlükleri Almanya, Portekiz ve İngiltere'ye ihraç ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:10:44 -
Batmanlı girişimci Kovid-19 pandemisinde Avrupa'ya ihracata başladı

BATMAN (AA) – İBRAHİM TOPRAK - Batmanlı girişimci Cemal Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ürettiği tek kullanımlık önlükleri Avrupa ülkelerine satıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması ve işsizliğin azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan teşvik uygulamasından yararlanan Kaya, Batman Organize Sanayi Bölgesinde 30 kişinin istihdam edildiği 3 bin metrekare kapalı alana ambalaj fabrikası kurdu.

Ürettiği 15 çeşit plastik poşet ve ambalaj ürünlerini yurt içindeki firmalara satan Kaya, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla ekonominin durgunlaştığı dönemde krizi fırsata dönüştürdü.

Cemal Kaya AA muhabirine, devletin bölgeye yatırım yapan girişimci ve firmalara büyük destek sunduğunu belirterek, kendisinin de teşvik uygulamasından yararlanarak işini büyüttüğünü söyledi.

Devletin yatırımcıya başta arsa olmak üzere sigorta ve vergi indirimi, makine ve ekipman desteği sunduğunu vurgulayan Kaya, ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) kredi aldıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla tüm dünyada bir ekonomik durgunluk yaşandığını aktaran Kaya, firma olarak krizi fırsata dönüştürdüklerini dile getirdi.

Kaya, yurt dışından gelen talep üzerine tek kullanımlık önlük üretmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde insanların tek kullanımlık ürünlere ağırlık verdiğini gördük. Biz de tek kullanımlık önlükler üretip Almanya, Portekiz ve İngiltere'ye ihraç etmeye başladık. Bir nevi pandemiyi fırsata dönüştürmüş olduk. Bu da ihracata yönelik ciddi bir adım oldu. Ayrıca maskeler de tek kullanımlık olduğu için maskeleri de poşete koymaya başladık. Bunlar da çok talep ediliyor. Hedefimiz ürünlerimizi Avrupa'dan sonra Orta Doğu ülkelerine de ihraç etmek."

- Firmaları Batman'a yatırım yapamaya davet etti

Kaya, 30 işçi çalıştırdığını, fabrikanın ikinci etabının tamamlanmasıyla istihdamı 100'e çıkarmayı arzuladığını dile getirerek, "Girişimcileri Batman'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Bölgemiz huzur ve güven ortamı konusunda Türkiye'nin en iyi bölgelerinden biri olacak. Batman Sanayi Bölgesinde 150'ye yakın üretim tesisi var. Teşvik uygulamasından faydalanmak firmalara büyük katkı sunuyor." dedi.

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