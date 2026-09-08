Batman'ın Beşiri ilçesinde mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yeşiloba Köyü yakınlarındaki bir mağarada tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarmanın devriyesi sırasında suçüstü yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yürüttükleri önleyici kolluk devriyesinde köyün kuzeybatı yamaçlarında yer alan bir mağaradan şüphelendi. Mağarada ve çevresinde inceleme yapan ekipler, içeride iş makineleri ile elektrikli aletler kullanılarak kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B. (34), kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Mağaradan jeneratör, hilti ve levye çıktı

Mağarada yapılan aramada, kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda alet ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin muhafaza altına aldığı malzemeler arasında 1 jeneratör, 2 hilti ile bunlara ait murç ve keskiler, 1 spiral ve yedek bıçağı, 1 çekiç ve yedek keski, 1 el murcu, levye, kazma ve kürekler yer aldı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.