Batman'daki hain saldırıyı öven şahıs tutuklandı
Batman'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıyı, sosyal medya üzerinden öven 1 kişi tutuklandı.07 Ekim 2018 Pazar 18:38
Batman'da, PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu saldırıyı sosyal medyadan öven 1 kişi, Gaziantep'te mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman'daki terörist saldırının ardından sosyal medya hesabından saldırıyı öven 1 kişiyi belirledi. Harekete geçen polisler, sosyal medyada S.S. sahte ismini kullanarak, terör örgütüne destek verip, provokatif paylaşımlar yaparak, örgütün silahlı yapılanmasına katılımı özendirici yorumlar yapan kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kişi, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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