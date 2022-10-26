Batman'daki cinayet zanlıları böyle yakalandı!

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.

12 Ağustos günü Hilal Mahallesi'nde, İ. K. isimli şahsın ikametinin balkonunda el yapımı patlayıcı ile öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 15 şüpheli şahsın yakalandığı belirtilen açıklamada, şahıslardan M.Ç. ve İ.Ç. isimli şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

14 Temmuz günü İluh Mahallesi'nde silahla C.K. isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda Diyarbakır, İstanbul ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda K.K, M.E, A.E, Ö.G, M.E. isimli şahısların yakalandığı ifade edilen açıklamada, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. isimli şahsın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Olayın faili olan M.E. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.(İLKHA)