Batman’daki bir iş merkezinde çıkan yangın korkuttu
Batman’da, 8 katlı bir iş merkezinin 4’üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, öğle saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Nasıroğlu İş Merkezi'nde yaşandı. 8 katlı iş merkezinin 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.