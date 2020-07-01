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Aktüel

Batman'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında 500 dönüm ekili alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:07:13 -
Batman'da yıldırım nedeniyle çıkan yangında 500 dönüm ekili alan zarar gördü

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 500 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Arıca ve Yenice köyleri sınırındaki mera ve buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinde yangın nedeniyle zarar oluştu.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.


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