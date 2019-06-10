Batman'da traktör kazası!
Batman'da, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.10 Haziran 2019 Pazartesi 16:39
Batman'da, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocalar köyünde Efendi Çam (50) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Çam, yaşamını yitirdi.
Traktörün altından çıkarılan Çam'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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