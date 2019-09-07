Batman'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.07 Eylül 2019 Cumartesi 16:49
Şevket Atiç (71) yönetimindeki otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık alanaçarptı.
Kazada, yaralanan sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Şükran Atiç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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