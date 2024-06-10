Batman'da sulama kanalında kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor
Batman'da sulama kanalına düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu çobanı arama çalışmaları devam ediyor.
Batman'da sulama kanalına düştüğü iddia edilen yabancı uyruklu çobanı arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyüne yakın sulama kanalı civarında meydana geldi.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde M.H isimli 20 yaşlarındaki yabancı uyruklu çobanın serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolduğunu öğrenen köylüler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kanal boyu ve Batman Çayı’nın iki yakasına dağılarak su altı ve su üstü arama çalışması başlattı.
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Havanın kararması ile birlikte ara verilen arama çalışması sabahın aydınlanması ile birlikte yeniden başlandı.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)