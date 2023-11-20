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Yerel Batman'da selde kaybolan çocuğun...
Yerel

Batman'da selde kaybolan çocuğun...

Yeniakit Publisher
2023-11-20 09:29:00 -
Batman'da selde kaybolan çocuğun...

Batman'da aşırı yağışlar nedeniyle selde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. İşte 'Batman'da selde kaybolan çocuğun...' başlıklı haberin devamı.

Batman'da aşırı yağışlar nedeniyle selde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. İşte 'Batman'da selde kaybolan çocuğun...' başlıklı haberin devamı.

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde kaybolan 3 çocuktan birinin cenazesi arama-kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.

Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişilik Güner ailesi, aşırı yağışların etkili olduğu selde kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden arama-kurtarma ekipleri, baba ve iki çocuğu sağ olarak kurtarırken annenin cansız bedenine ulaşıldı, 3 çocuğunun ise aramasına devam edildi.

Ekiplerin yaptığı arama sonucu sabah saatlerinde 5 yaşındaki İsrafil Güner isimli çocuğun cenazesinin de bulunduğu bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selde kaybolan 2 çocuğun daha araması sürüyor.

(İLKHA)
'Batman'da selde kaybolan çocuğun... '

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