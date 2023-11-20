Batman'da selde kaybolan çocuğun...
Batman'da aşırı yağışlar nedeniyle selde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. İşte 'Batman'da selde kaybolan çocuğun...' başlıklı haberin devamı.
Batman'da aşırı yağışlar nedeniyle selde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. İşte 'Batman'da selde kaybolan çocuğun...' başlıklı haberin devamı.
Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde kaybolan 3 çocuktan birinin cenazesi arama-kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.
Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişilik Güner ailesi, aşırı yağışların etkili olduğu selde kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden arama-kurtarma ekipleri, baba ve iki çocuğu sağ olarak kurtarırken annenin cansız bedenine ulaşıldı, 3 çocuğunun ise aramasına devam edildi.
Ekiplerin yaptığı arama sonucu sabah saatlerinde 5 yaşındaki İsrafil Güner isimli çocuğun cenazesinin de bulunduğu bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Selde kaybolan 2 çocuğun daha araması sürüyor.
(İLKHA)
'Batman'da selde kaybolan çocuğun... '