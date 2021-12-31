  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Batman'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı
Yaşam

Batman'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı

Batman’da polis ekiplerinin, kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittikleri sırada zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu bir bekçi şehit olurken bir polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:32:00 - 2021-12-31 21:24:30

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdurrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane şehit oldu.

Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Hırsızlık firarisi yakalandı

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastaneye kaldırılan bekçi şehit oldu

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay