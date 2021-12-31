Batman'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı
Batman’da polis ekiplerinin, kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittikleri sırada zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu bir bekçi şehit olurken bir polis yaralandı.
Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdurrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane şehit oldu.
Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.
Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.
Hırsızlık firarisi yakalandı
Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Hastaneye kaldırılan bekçi şehit oldu
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.