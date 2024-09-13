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Ekonomi Batman'da petrol bombası
Ekonomi

Batman'da petrol bombası

Yeniakit Publisher
2024-09-13 14:09:00 -
Batman'da petrol bombası

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman'da 60 milyon lira yatırımla petrol rezervi aramaya hazırlanıyor.

TPAO, yaklaşık 60 milyon TL yatırımla Batman’ın Beşiri ilçesinde bulunan saha içerisinde petrol arama çalışması yürütecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Batman ili, Beşiri ilçesi Alaca Köyü mevkiinde açılacak olan AR/TPO/K/M46-B3, B4 arama ruhsat no.lu sahada Alaca-1 Petrol Arama Sondajı Projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. 

60 milyon TL değerindeki proje ile Proje kapsamında sahada ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Sondajda çatlatma metodu kullanılacak. Faaliyet, bir arama sondajı faaliyeti olduğundan herhangi bir üretim söz konusu olmayacak.

Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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Yorumlar

Abdullah HÜDAVERDİ-KONYA

Rastgele, Allah yar ve yardımcımız olsun.

Utanmazlar

Ya birakin bu isleri artik, sizinki coban kurt hikaye sine dondu. Gerizekali misiniz veya milleti gerizekalimi saniyorsunuz.utanmada kalmamis artik
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