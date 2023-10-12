Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu!

Batman'da korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve halk tarafından "yallı" veya "yallı kurt" diye adlandırılan çizgili sırtlan, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında yol kenarında ölü halde bulundu.

Yol kenarında hareketsiz yatan sırtlanı fark eden vatandaşlar, araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Çizgili sırtlanın daha önce bu bölgede, pek rastlanmayan farklı bir hayvan türü olduğu bildirildi. (İLKHA)

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