  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu!
Yerel

Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 09:23:00 -
Batman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ölü bulundu!

Batman'da korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Batman'da korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, yol kenarında ölü olarak bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve halk tarafından "yallı" veya "yallı kurt" diye adlandırılan çizgili sırtlan, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında yol kenarında ölü halde bulundu.

Yol kenarında hareketsiz yatan sırtlanı fark eden vatandaşlar, araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Çizgili sırtlanın daha önce bu bölgede, pek rastlanmayan farklı bir hayvan türü olduğu bildirildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23