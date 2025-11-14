  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı
Aktüel

Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Yeniakit Publisher
Hasan Özaslan Giriş Tarihi:
Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Batman’da uzun süredir yağış görülmemesi üzerine İl Müftülüğü’nün çağrısıyla kent genelindeki camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası edildi. İmamların okuduğu duanın ardından cemaat, yağmur beklentisiyle iki rekat namaz kıldı.

Kuraklığın günlük hayatta hissedilir seviyeye ulaştığı kentte, vatandaşlar ile çiftçiler cami avlularında bir araya gelerek ellerini semaya açtı. Ekili arazilerin suya ihtiyaç duyduğunu dile getiren çiftçiler, yağışın gecikmesinin ürün kayıplarına yol açabileceğini söyledi. Gençlerden yaşlılara geniş bir katılımın olduğu yağmur duasında vatandaşlar, bölgedeki kuraklığın sona ermesi için ortak temennide bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!
Dünya

Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23