Batman’da kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapıldı
Batman’da uzun süredir yağış görülmemesi üzerine İl Müftülüğü’nün çağrısıyla kent genelindeki camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası edildi. İmamların okuduğu duanın ardından cemaat, yağmur beklentisiyle iki rekat namaz kıldı.
Kuraklığın günlük hayatta hissedilir seviyeye ulaştığı kentte, vatandaşlar ile çiftçiler cami avlularında bir araya gelerek ellerini semaya açtı. Ekili arazilerin suya ihtiyaç duyduğunu dile getiren çiftçiler, yağışın gecikmesinin ürün kayıplarına yol açabileceğini söyledi. Gençlerden yaşlılara geniş bir katılımın olduğu yağmur duasında vatandaşlar, bölgedeki kuraklığın sona ermesi için ortak temennide bulundu.