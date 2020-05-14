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Aktüel

Batman’da korona virüsten 6. ölüm

Korona virüs salgını nedeniyle Batman’da ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:48:58 -
Batman’da korona virüsten 6. ölüm

Korona virüs salgını nedeniyle Batman’da ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.


Vaka sayısında son günlerde ciddi artışların yaşandığı Batman’da son 3 günde ikinci ölüm vakası yaşandı. Yaklaşık 15 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan 71 yaşındaki Hüsamettin Arıtürk, tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Böylece Batman’da korona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Sabah saatlerinde yaşamını yitiren Arıtürk, dini vecibeleri yerine getirildikten sonra Tilmerç mezarlığında toprağa verildi.

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