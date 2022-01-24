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Yerel Batman’da karda mahsur kalan yüzlerce araç ve vatandaş...
Yerel

Batman’da karda mahsur kalan yüzlerce araç ve vatandaş...

Batman’da geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde yağan kar etkisini sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkileyen karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 18:05:00 -
Batman’da karda mahsur kalan yüzlerce araç ve vatandaş...

Batman İl Özel İdaresi tarafından karla mücadelede yapılan faaliyetlere ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, ilde yaşanan yoğun kar yağışı sonucu geçtiğimiz hafta itibariyle merkez ve ilçelerinde bulunan ekiplerin çalışmalarıyla 279 araç, bin 517 vatandaş ve 51 hastaya ulaşılarak kurtarma çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca 5 cenaze naklinin yapıldığı kaydedilen paylaşımda, karla mücadelenin sürdüğü belirtildi.(İLKHA)

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