Batman'da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı
Batman’da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı

Batman'da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım ile Kozluk ilçesinde yine kendisinden 2 gün haber alınamayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Özgür’ün evlerinde ölü bulunması şüpheli bulundu.

Gercüş Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi.

Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BİR ÖĞRETMEN DE KOZLUKTA ÖLÜ BULUNDU

11 Nisan'da ise Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi’nde ikamet eden ve yaklaşık 8 yıldır görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Özgür’den haber alamayan arkadaşları ve eşi, durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giren yakınları, Halil Özgür'ü hareketsiz halde buldu. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verildi. Özgür’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öğretmenlerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

