Batman'da hırsızlık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Batman'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasına gelen 10 kişinin poşet içerisinde gizledikleri düzenekle kapı alarm sistemini otomatik olarak devre dışı bıraktığı, durumu fark eden mağaza yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin Diyarbakır'a gittiklerinin belirlenmesi üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kentte belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, 10 şüphelinin yakalanarak Batman'a getirildiği belirtildi.

Batman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığı, bir şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 14 parça giysinin ise mağaza sahibine teslim edildiği kaydedildi.