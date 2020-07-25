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Aktüel

Batman'da freni arızalanan saman yüklü kamyon 5 araca çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:46:41 -
Batman'da freni arızalanan saman yüklü kamyon 5 araca çarparak durabildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 5 araca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UV 320 plakalı saman yüklü kamyon, Üçyol mevkisinde freninin arızalanması sonucu trafik ışıklarında duramayarak park halindeki 5 araca çaptı.

Araçlara çarptıktan sonra durabilen kamyonda ve araçlarda hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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