Batman'da freni arızalanan saman yüklü kamyon 5 araca çarparak durabildi
BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 5 araca çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UV 320 plakalı saman yüklü kamyon, Üçyol mevkisinde freninin arızalanması sonucu trafik ışıklarında duramayarak park halindeki 5 araca çaptı.
Araçlara çarptıktan sonra durabilen kamyonda ve araçlarda hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.