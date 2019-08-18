Batman'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Batman'ın Sason ilçesinde bir araç şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Sason'a bağlı Binekli köyünde meydana geldi. Arslan Acet adlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 600 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden yeni gelen Serkan Acet (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden olan yaralanan 3 kişide Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sason Devlet Hastanesinde ilk yapılan müdahalenin ardından Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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