SON DAKİKA
Gündem Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu'nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

