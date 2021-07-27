Batman’da fatura ödeme kuyruğu çileye dönüştü!

Faturalarının son ödeme tarihi gelmiş olan fatura bedellerini ödemek isteyen vatandaşlar, DEPSAŞ Enerji Tahsilat Bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 2 haftadır sistemsel hatadan dolayı faturalarını ödeyemediklerini söyleyen vatandaşlar, sistemsel sorunun bir an evvel giderilmesini, uzun kuyruk çilelerinin son bulması için fatura ödeme noktalarının çoğaltılmasını istedi.

"15 gündür fatura kuyruğu bu şekilde"

15 gündür faturalarını ödemek için DEPSAŞ Enerji Tahsilat Bürosu önünde kuyrukların oluştuğunu söyleyen vatandaşlardan Halil Er, "Halimizi görüyorsunuz. Yaklaşık 15 gündür fatura kuyruğu bu şekilde devam ediyor. Dicle Elektriğin fatura ödeme sisteminin çöktüğü söyleniyor. Kimse elektrik faturasını yatıramıyor. Ödeme yapamadığımızdan dolayı cezaya da tabi olabiliriz. Şu ana kadar bize hiçbir şekilde bir bilgilendirme yapılmış değil. Şu an burada herhangi bir sosyal mesafe yok. Güneydoğu'da vaka sayılarının artığını ve kırmızı alan olduğunu söylüyorlar. Burada hiçbir önlem yok. Yetkilere sesleniyoruz! Bir an evvel bu uzun kuyruk sorununa bir çözüm bulmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Başka şubelerin açılmasını istiyoruz"

Başka noktalarda da fatura ödenmesi için şubelerin açılmasını istediklerini belirten Derhan Varol, "Bu kuyruk elektrik faturası yatırma kuyruğudur. Bayramda yapılan 10 günlük tatilin bedelini biz ödüyoruz. Bu kadar insan sabahtan beri sırada bekliyor. Bir saatte kadar bize sıra gelmez, geldiğinde de mesai bitecek, biz ne yapacağız. Başka yerlerde de şubeler olsaydı bu kadar insan buraya yığılmazdı. Her mahallede bir fatura ödeme şubesinin açılmasını istiyoruz." dedi.

"Uzun insan kuyrukları oluşuyor"

Çalışan sayısının yetersiz olduğunu söyleyen Nuri Aksoy, "Sabahtan beri sıradayım. Bu şubede 3-4 kişi çalışıyor. Burada çalışan sayısı çok yetersiz. Her bir fatura ödemesi uzun sürüyor. Bu nedenle burada insan kuyrukları oluşuyor. Biz istiyoruz ki başka yerlerde de fatura ödeme şubeleri açılsın. Bizler de bu rezaleti çekmeyelim. 76 yaşındayım, bu yaşımla sabahtan beri elektrik faturasını ödeme sırasında bekliyorum. Artık ayaklarım beni taşımıyor, düşmek üzereyim. Bu durumumuza çare bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışan personel sayısı yetersiz"

Sabah 09.00'dan beri kuyrukta beklediğini söyleyen İzzettin Keskin ise, "DEPSAŞ fatura şubesine elektrik faturamızı ödemek için geldik. Sabah saat 09.00'dan beri kuyruktayım. Çalışan personel sayısı yetersizdir. Şu anda 200'den fazla kişi sırada bekliyor. Sırada bekleyenlerin çoğu 70 yaşındaki yaşlılardır. Yetkililerden fatura ödeme noktalarında bir düzenleme yapmalarını istiyoruz." dedi.

Konuyla ilgili görüşülen DEPSAŞ Enerji yetkilileri, yeni sisteme geçiş sürecinde sistemsel bazı sorunlar yaşandığını ve abonelerinin hiçbir şekilde mağdur olmamaları için faturaların son ödeme tarihlerinin 10 gün uzatıldığını belirtti.