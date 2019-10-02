Batman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Batman'ın Gercüş ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.02 Ekim 2019 Çarşamba 13:56
Şehmus Doksal (38), ilçeye bağlı Kayapınar Beldesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iş yerinde boya yaptığı sırada kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Doksal, buradan Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Doksal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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