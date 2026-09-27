Batman'da diş kliniği saldırısı davasında iki sanık tahliye edildi, aile tepki gösterdi

Batman'da 9 Kasım 2025'te bir diş kliniğinde yaşanan ve Murat ile Salih İnsel kardeşlerin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın son duruşmasında, sanıklardan Ferhat Çelik ve Aydın Çelik tahliye edildi. Karara itiraz eden ailenin avukatı Esra Ürgen dosyada yeni delil bulunmadığını savundu; anne Filiz İnsel, "Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın" dedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ürgen, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, üç kişinin ağır, bir kişinin de yaralandığını söyledi. Ürgen'in anlatımına göre sanıklar Mehmet Fırat Çelik, Aydın Çelik ve Ferhat Çelik, yanlarına iki kişiyi daha alarak olay yerine silahlı şekilde geldi. Avukat, "İki kardeş olay yerinde can verdi, iki kardeş de hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaralandı. Böyle bir olayda maalesef adalet yerini bulmadı" diye konuştu.

"Yeni delil bulunmadığı halde tahliye kararı verildi"

Ürgen, geçen celsede tutuklu olan sanıklar hakkında dosyaya yeni bir delil girmediği halde tahliye kararı verildiğini, kendilerine göre kararın geçerli bir gerekçesinin bulunmadığını kaydetti. Avukat, "Sanıkların anlatımları birbirleriyle çelişiyor; birbirlerini desteklemeyen ve doğrulamayan beyanlar var. Dosyada somut deliller, adli tıp raporu ve ölü muayene raporu bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada yaşananları da aktaran Ürgen, Aydın Çelik'e, İnsel tarafından darp edildiği yönündeki beyanına karşılık "darp raporunda hiçbir şey çıkmamış" diyerek soru yönelttiğini, sanık cevap verecekken mahkeme başkanının araya girerek "Avukat hanım, darp raporunda çıkmayabilir" dediğini anlattı. Çelişkilere yönelik diğer sorularında da mahkeme başkanının araya girdiğini söyleyen Ürgen, bu tutumun maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellediğini düşündüğünü dile getirdi. "O gün duruşmadan, bir hukukçu olarak adalet adına utanarak çıktım" diyen avukat, duruşma çıkışında ailelerin adalete olan inancının ve güveninin sarsıldığını belirtti; "Biz ayrıcalık beklemiyoruz, hakkın ve hukukun yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Ürgen, Mehmet Fırat Çelik'in bilgi alma tutanağında, amcası Aydın Çelik ile birlikte olay yerine silahlı gittiğini ve olay yerinde kendi silahını ateşlediğini söylediğinin yer aldığını, duruşmada özellikle üzerinde durduğu bu beyanların ise değerlendirilmediğini öne sürdü.

"Oğlum damat olacaktı, mürüvvetini göremedim"

Hayatını kaybeden kardeşlerin annesi Filiz İnsel gözyaşları içinde konuştu. "Evlatlarıma baskın yaptılar. Beş kişi silahla geldi, ateş açtı. Benim iki canım gitti, iki evladım gitti" diyen İnsel, ağır yaralı üç kişinin de kurtulamaması halinde onları kaybedeceklerini söyledi.

Oğullarından birinin bir hafta sonra düğünü olduğunu anlatan anne, "Oğlum damat olacaktı, mürüvvetini göremedim. Bir hafta sonra düğünü vardı, her şey hazırdı" dedi. Adalete güvendiklerini ancak adaletin yerini bulduğunu göremediklerini söyleyen İnsel, "Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın. Lütfen başka anneler ağlamasın" çağrısında bulundu ve sanıkların cezalarını almasını istedi.

Ağabey Erdal İnsel, tahliye kararını kabul etmediklerini ve iki can kaybının sıradan bir olay gibi görülmesini istemediklerini söyledi. "Murat ve Salih kardeşlerimin hayatı dosyadaki birkaç satırdan ibaret değildir" diyen İnsel, yetkililere "Bu dosyaya vicdanla, hukukla ve tarafsızlıkla bakın" diye seslendi. Kardeşlerinin hakkını hukuk içinde sonuna kadar arayacaklarını belirten İnsel, "Murat ve Salih için adalet yerini bulana kadar bu mücadelenin peşini bırakmayacağız" dedi.