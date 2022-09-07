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Yerel Batman'da dehşet! Ev sahibini öldürdü
Yerel

Batman'da dehşet! Ev sahibini öldürdü

Batman'da ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 15:32:00 -
Batman'da dehşet! Ev sahibini öldürdü

Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesi'nde iş insanı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk'e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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