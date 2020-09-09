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Aktüel Batman'da bir kişi bahçeden yediği fıstık için para ve helallik notu bıraktı
Aktüel

Batman'da bir kişi bahçeden yediği fıstık için para ve helallik notu bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:33:09 -
Batman'da bir kişi bahçeden yediği fıstık için para ve helallik notu bıraktı

BATMAN (AA) - Batman'da bir bahçeden fıstık yiyen vatandaş, poşet içinde 40 lira ile helallik için not bıraktı.

Merkeze bağlı Kuyubaşı köyünün Mahar mevkisindeki bahçesinde fıstık hasadı yapan Beyca, bir not kağıdı ve poşet içinde 40 lira gördü.

"Biraz fıstığınızı yedik. Hakkınızı helal edin. Allah bereketini artırsın." yazan not karşısında duygulandığını belirten Beyca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parayı bir ihtiyaç sahibine vereceğini söyledi.

Beyca, "Bu parayı hem onlar hem de kendi adıma muhtaç birine vereceğim." dedi.


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