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Aktüel

Batman'da 3 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 18:37:19 -
Batman'da 3 ev karantinaya alındı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Yolağzı Mahallesi'nde 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.

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