Batman'da 3 ev karantinaya alındı
BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Yolağzı Mahallesi'nde 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.
Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.