Batman Valisi Şahin'den topyekun mücadele çağrısı!

Bayındır Mahallesi'nde halk buluşmasına katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, muhtar Yusuf Kural ile görüştü, mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Şahin, mahalle sakinlerince kendisine iletilen sorunların çözümü için yetkili kurum temsilcilerine talimat verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şahin, 8'inci mahalle buluşmasını gerçekleştirdiğini, salgın tedbirleri çerçevesinde düzenlenen halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, öncelikli ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Şahin, kentte yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına değinerek, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile bu konuda yoğun bir çalışma sürdürdüklerini bildirdi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını dile getiren Şahin, "Bu mücadele neticesinde kente büyük miktarlarda uyuşturucu girişi engellendi. Cumhuriyet savcılarımızın da bu mücadelede çok ciddi destekleri var." dedi.

Vatandaşlardan İçişleri Bakanlığının "uyuma" adlı mobil uygulamasını kullanmalarını isteyen Şahin, bu uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi gerektiğini aktardı.

Şahin, "Bu uygulamayı kullandıkları anda emniyet görevlileri en hızlı şekilde oraya ulaşacaktır. Uyuşturucu satıcılarına karşı amansız bir mücadele yürütüyor, meyvelerini de alıyoruz. Ancak bu topyekun bir mücadele ve herkesin desteğiyle olabilir." diye konuştu.