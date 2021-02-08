  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Batman Valisi Şahin'den topyekun mücadele çağrısı!
Gündem

Batman Valisi Şahin'den topyekun mücadele çağrısı!

Batman Valisi Hulusi Şahin, uyuşturucu satıcılarına karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Bunun meyvelerini de alıyoruz. Ancak bu topyekun bir mücadele ve herkesin desteğiyle olabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:27:00 -
Batman Valisi Şahin'den topyekun mücadele çağrısı!

Bayındır Mahallesi'nde halk buluşmasına katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, muhtar Yusuf Kural ile görüştü, mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Şahin, mahalle sakinlerince kendisine iletilen sorunların çözümü için yetkili kurum temsilcilerine talimat verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şahin, 8'inci mahalle buluşmasını gerçekleştirdiğini, salgın tedbirleri çerçevesinde düzenlenen halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini, öncelikli ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Şahin, kentte yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına değinerek, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile bu konuda yoğun bir çalışma sürdürdüklerini bildirdi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadıklarını dile getiren Şahin, "Bu mücadele neticesinde kente büyük miktarlarda uyuşturucu girişi engellendi. Cumhuriyet savcılarımızın da bu mücadelede çok ciddi destekleri var." dedi.

Vatandaşlardan İçişleri Bakanlığının "uyuma" adlı mobil uygulamasını kullanmalarını isteyen Şahin, bu uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi gerektiğini aktardı.

Şahin, "Bu uygulamayı kullandıkları anda emniyet görevlileri en hızlı şekilde oraya ulaşacaktır. Uyuşturucu satıcılarına karşı amansız bir mücadele yürütüyor, meyvelerini de alıyoruz. Ancak bu topyekun bir mücadele ve herkesin desteğiyle olabilir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...
Gündem

Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuruluş Osman ekibini ağırladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ve Alplerini oynayan Burak ..
İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'
Siyaset

İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına büyük vaatlerle gelen, ancak geldiği günden bu yana İstanbullulara elle tutulur bir hizmet ..
ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!
Gündem

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin S-400 tedarikine karşılık olarak uygulanan F-35 ambargosunu kaldırmayaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay