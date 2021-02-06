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Eğitim Batman Üniversitesi rektörü kim oldu?
Eğitim

Batman Üniversitesi rektörü kim oldu?

Batman Üniversitesi rektörü kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de 11 üniversiteye atanan rektörlerle ilgili karar yayımlandı. Rektör atanan üniversitelerden biri de Batna Üniversitesi oldu. Peki, Batman Üniversitesi’nin rektörü kim?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 10:18:00 -
Batman Üniversitesi rektörü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. Peki, Batna Üniversitesi rektörü kim oldu?

Batman Üniversitesi rektörü kim oldu?

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir atandı.

İdris Demir kimdir?

Prof.Dr.İdris Demir, Batman’da dünyaya geldi. İdris Demir 1999 Yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Demir, Yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 2002 yılında tamamladı. İdris Demir 2006 yılında University Of Dundee’de Enerji Çalışmaları programında ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi'nde yapan İdris Demir. 2016-2017 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde Chevening programı kapsamında araştırmada yer aldı.

İdris Demir, 2009-2013 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013-2019 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan İdris Demin akademik çalışmalarını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde sürdürdü.

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