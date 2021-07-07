Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Batman Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacak.



Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.



BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER



1-Başvuru Dilekçesi.(Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir)

2-Özgeçmiş.

3-Öğrenim Belgeleri.

4-Yayın Listesi.

5-Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

6-Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)

7-Nüfus cüzdan fotokopisini.

8-Fotoğraf. (2 adet)

9-Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

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