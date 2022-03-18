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Oruç Batman iftar saati ve sahur vakti! Batman Ramazan imsakiyesi 2022 ezan saatleri
Oruç

Batman iftar saati ve sahur vakti! Batman Ramazan imsakiyesi 2022 ezan saatleri

Türkiye'nin en zengin petrol madenlerini bağrında bulunduran Batman mübarek Ramazan ayına hazırlanıyor. 2 Nisan’da idrak etmeye başlayacağımız on bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Batmanlılar 2022 iftar ve sahur vakitlerinin yanında saba için iftar ve imsak vakitlerini de merak etmete. İŞte Batman iftar vakti, sahur saati, akşam ezanı, imsak vakti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 18:07:00 - 2022-03-18 18:10:26
Batman iftar saati ve sahur vakti! Batman Ramazan imsakiyesi 2022 ezan saatleri

2022 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayının ilk günü. Ramazan orucunu tutacaklar diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini sorgulamaya başladı. Batman Ramazan imsakiyesi takvimine göre, iftar ve sahur vakitleri ile sabah ve akşam ezan saatleri de merak edilmeye başlandı.

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Batman Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Batman'da Ramazan Bayram namaz saati 05:50'de kılınacak.

2022 fitre ne kadar?

Diyanet fitre miktarı da araştırııyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 fitre miktarını açıkladı. Buna göre 2022 fitre ücreti 40 TL olarak belirlendi.

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