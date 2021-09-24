Batı’nın PKK aşkı bitmiyor

Mehmet Aydın

Avrupalıların ikiyüzlülüğü sürüyor... PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan batılılar, militanları ülkelerinde beslemeyi sürdürürken akıl almaz pervasızlıklara devam ediyor.



Terör listesinde olan DEAŞ’ı övücü ya da destekleyici her türlü harekete ağır hapis veren batılılar, aynı terör listesindeki PKK’nın elebaşına övgüler düzmekten çekinmiyor.



İtalya’da Floransa’ya bağlı Rignano Belediyesi “Kürt halk önderi” olduğunu iddia ettiği PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ‘Onursal Vatandaşlık Ödülü’nü verdi. Ödülü takdim etmek üzere belediye salonunda resmi bir tören düzenlendi. Rignano Flaminio Belediye Başkanı Fabio di Lorenzi’nin yanı sıra belediye başkan yardımcısı ve belediye encümenlerinin hazır bulunduğu törende, sözde ödül, terör örgütü destekçilerine teslim edildi.

APO’dan kıvanç duyuyorum

İtalyan belediye başkanı, yaptığı konuşmada terörist Öcalan’a hayranlık duyduğunu ve ödül vermekten dolayı “kıvanç” duyduğunu söyledi. Abdullah pirtûkcalan’ın kitaplarını okumaktan keyif aldığını belirten Lorenzi; teröristlerin hergün askerlerimize ve sivillerimize yönelik saldırını görmezden gelip, “Türkiye hâlâ Kürt halkına saldırıyor ve Kürt Halk Önderi’ni (Apo) hapse atıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Batılı ülkeler bir çözüm bulmak için acilen harekete geçmeli” diyerek boyunu aşan laflar etti. İtalya’daki skandal törenin sonunda PKK yandaşları ödülden dolayı belediye başkanına teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi ve “Yaşasın Öcalan” sloganları attı.





İtalya’daki rezilliğin bir benzeri de Fransa’da yaşandı. Fransa’da Lyon yerel yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen YPG’li Hevrin Halef’in ismini kentteki bir meydana verdi.

Teröriste övgüler...

Lyon’da düzenlenen törenle birlikte Guillotiere Mahallesi’ndeki bir meydana YPG’nin siyasi ayağının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Halef’in ismi verilirken Lyon 7. Bölge Belediye Başkanı Fanny Dubot, ülkede barış kampının sembol figürü olduğunu iddia edip, verdiği mücadelenin kendileri için önemine vurgu yaptı.



Öte yandan Lyon Meclis Üyesi Sonia Zdorovtzoff ise Halef’i ‘Kısa ömrü boyunca demokratik, çoğulcu ve merkezi olmayan bir Suriye için çalıştı’ sözleriyle andı. Açılış töreninde dikilen tabelada terörist Halef hakkında ‘Kürt Kadın siyasetçi ve feminist’ ifadeleri yer aldı. YPG’nin siyasi ayağı olan Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Halef, 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından kısa süre sonra 12 Ekim’de öldürülmüştü.